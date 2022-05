Trois jours après avoir gagné la manche aller, le Club Bruges a remporté la seconde 1-0, chez lui, pour assommer l’Union et, probablement, le championnat. Il compte trois points et demi d’avance sur son rival bruxellois, et il faudrait une tragédie pour qu’il ne soit pas sacré. Ou un miracle pour que l’Union aille au bout de son rêve, si l’on se trouve de l’autre côté.

(...)