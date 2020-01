"C’est le futur numéro 9 de la sélection", voilà l’avis de la plupart des Argentins sur Adolfo Gaich, 20 ans, attaquant de San Lorenzo.

C’est aussi ce qui explique le montant élevé que payera le Club Bruges si El Tanque, comme on le surnomme, réussit ses tests médicaux ce jeudi à Buenos Aires. Les Blauw en Zwart débourseront 14 millions de dollars (12,7 millions d’euros) et laisseront au club local 10 % sur la prochaine revente. Le buteur, actuellement repris avec les U23 de l’Argentine pour le tournoi préolympique en Colombie (deux passes décisives en trois matchs), n’a porté la vareuse de San Lorenzo qu’à vingt reprises en championnat, mais a déjà inscrit six réalisations, dont une au Monumental de River Plate. Adroit devant le but, costaud (1 m 90), il possède des caractéristiques similaires à Mbaye Diagne, relégué dans le noyau B. Avec un atout supplémentaire : son altruisme. Le futur transfert entrant le plus cher de l’histoire du football belge (Vanheusden, pour 12 millions au Standard, détenait jusqu’ici le record) et du Club Bruges (il coûtera près de 5 millions de plus qu’Okereke) devra toutefois s’adapter au style de jeu européen et aura besoin d’un temps d’adaptation. Du côté des supporters argentins, on espérait une destination plus prestigieuse. Ce qui confirme les espoirs placés en Adolfo Gaich. Bruges s’intéresse aussi au médian argentin Fausto Vera qui joue à Argentinos Juniors et qui est équipier de Gaich en U23. Son club demande 10 millions pour ce jeune de 19 ans. Bruges en propose 8.