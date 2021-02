Seul club n’ayant jamais failli, le Club Bruges a entériné mathématiquement sa douzième participation aux playoffs 1 en douze éditions.

Il l’a fait avec panache, en affichant une belle autorité et surtout une grosse envie de jouer, à l’image de Balanta, qu’on a rarement vu aussi acharné dans la conquête ou la reconquête du ballon, de Vormer et de Mata, qui ne se sont pas ménagés, de De Ketelaere, qui a multiplié les solos et du duo défensif, plus intransigeant que jamais.

(...)