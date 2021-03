Le Club Bruges peut encore tomber, exceptionnellement, sur plus roué que lui.

Ce fut le cas, dimanche après-midi. L’Antwerp s’est imposé méritoirement dans la Venise du nord. Philippe Clement et ses joueurs n’ont pas pu contrer le dispositif tactique qu’avait initié Frankie Vercauteren. "On a signé une prestation presque parfaite, s’est ré j oui ce dernier. On a été bons sur les plans tactique, mental et physique."

(...)