Retenir les leçons de cette lourde défaite, était le maître-mot de Philippe Clement. Tout le monde s’attendait à un nouvel exploit, ce ne fut pas le cas.

Philippe Clement, le Club Bruges n’est jamais vraiment entré dans sa rencontre…

"C’est vrai qu’on n’était pas vraiment dans le match. En première période, on n’a pas créé suffisamment de danger. Il nous manquait de la qualité entre les lignes, comme ça a pu être le cas lors des matchs précédents. On a perdu le ballon trop souvent."

Techniquement, votre équipe aurait pu mieux faire.

"À certains moments, il y avait de l’espace, mais on n’a pas mis assez de qualité pour en profiter. C’était mieux en seconde période…"

Selon Pep Guardiola, vous aurez un nouveau plan en tête pour le match retour.

"Je ne sais pas si un meilleur plan permettra de changer le résultat. Leipzig aussi avait un plan, mais les Allemands ont encaissé six buts à Manchester. C’est une question de qualité, de haut niveau. On aurait pu faire mieux, je vais me concentrer sur cet aspect. Ce n’est pas agréable, en tant que coach, joueur ou staff, de vivre une telle rencontre. Mais on tire les leçons pour devenir plus forts."

Foden vous a fait très mal, non ?

"Ce n’était pas juste Foden, c’était tous les autres aussi. C’est le top niveau. Mes joueurs étaient meilleurs dans ce domaine, face au PSG. Ils étaient plus durs. C’est ce qui nous a manqué et c’est ce qu’il faudra faire dans deux semaines."

Quelle leçon tirer de cette défaite ?

"Il y a deux ans, nous avons eu aussi un match difficile contre le PSG, à domicile (0-5). On a tiré les leçons et on a progressé lors de la Ligue des champions 2020-2021, mais aussi cette édition-ci. L’équipe est composée de jeunes joueurs, je pense que seuls Vanaken et Mignolet ont déjà joué face à des équipes de ce niveau. Ils vont progresser. Il y a d’ailleurs aussi eu de bonnes choses pendant cette partie, sinon on n’aurait pas eu d’occasions du tout et on n’aurait pas marqué."