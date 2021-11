Il ne sera même pas resté une saison entière. Impossible pourtant d’oublier le passage de Christoph Daum dans la Venise du Nord. Sa rigueur et son expérience du haut niveau avaient séduit la nouvelle direction, qui venait à peine de remercier Adrie Koster et son football fantasque en novembre 2011. Il avait en effet le profil du candidat idéal : un entraîneur passé par Stuttgart, Leverkusen, Besiktas et Fenerbahçe, qui avait déjà remporté à l’époque la Bundesliga, terminé à trois reprises à la deuxième place du même championnat et avait aussi triomphé en Turquie, avec trois titres de champion. Un vrai gagneur !

Si ce ne fut pas franchement un régal pour les yeux, Christoph Daum a contribué à cette professionnalisation du Club Bruges. Dix ans après ses premiers pas au stade Jan Breydel, il a accepté de revenir sur son chapitre belge, qu’il regrette d’avoir refermé si tôt. "J’ai fait une grosse erreur."