A l’issue de la large défaite face à Leizpig, Philippe Clement assumait sa responsabilité. "J’ai fait les mauvais choix, a expliqué l’entraîneur du Club Bruges. Je prends la responsabilité de la défaite. L’objectif était de faire mal à l’adversaire en jouant vers l’avant mais cela a échoué. Nous n’avons pas bien commencé la partie en perdant presque tous les duels en début de rencontre. Cela a engendré un manque de confiance. Quand on encaisse plusieurs buts coup sur coup, tout le monde coule ensemble. Après la pause, les joueurs ont su réagir aussi bien dans les duels qu’avec le ballon. Le contenu était meilleur mais ce n’était pas assez pour réussir à retourner la situation. Avec un retard de quatre buts, c’était quasiment mission impossible."

Désormais, il faudra un petit exploit sur le terrain du PSG pour passer l’hiver au chaud. "Nous ne devons pas penser au match à Paris mais bien à celui de dimanche face à Genk. Tout le groupe doit réagir et prouver qu’il a plus de qualités que ce qu’il a montré ce mercredi soir."

Même Hans Vanaken, irréprochable depuis le début de la saison, a été pris de vitesse par la formation allemande, supérieure dans tous les compartiments. "Nous sommes déçus du résultat et de notre propre performance, a déclaré le capitaine brugeois. Nous ne sommes jamais entrés dans la rencontre. Nous savions que la partie serait importante, mais on n’a pas été à la hauteur. On est dans une période moins bonne, en championnat également."

Une baisse de régime qui tombe mal, vu les échéances. "Nous aurions dû jouer un cran plus haut. Certains joueurs ont souffert d’un manque de confiance, ce qui n’a rien arrangé. Il fallait répondre en équipe. On savait ce qu’on avait à faire en possession de balle, mais on a eu du mal à sortir de la pression imposée par Leipzig."