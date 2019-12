Les organisateurs d’un Trophée Goethals qui prend de plus en plus d’ampleur avaient convié le ban et l’arrière-ban des générations Mexico 1970 et 1986 à saluer Philippe Clement, premier entraîneur belge à être sacré deux fois de rang : en 2018 et en 2019. Le coach du Club Bruges succède au palmarès à Éric Gerets (2011), Peter Maes (2012), Francky Dury (2013), Marc Wilmots (2014), Hein Vanhaezebrouck (2015), Michel Preud’homme (2016) et Felice Mazzù (2017).