Les Blauw en Zwart ont fait taire les critiques en arrachant ce partage mérité au Lotto Park. "Si ça a été chaud ? Oui et non car nous étions la meilleure équipe sur le terrain, déclarait Philippe Clement au micro d’Eleven Sports. En première période, nous avons eu les occasions puis il y a eu ce penalty contre nous. C’était un peu de malchance. Il fallait rester calme et ne pas tomber dans l’émotion. C’est ce que mes joueurs ont fait. Ils ont très bien repris la seconde période. À la fin, Anderlecht égalise mais le titre est mérité."

Il tenait évidemment à saluer le travail de son collectif, très performant. "Avec le Covid-19, on a éprouvé des difficultés à maintenir notre niveau tout au long de l’exercice. Il y a eu pas mal d’absences. Le collectif a fait la différence et je suis très content."

L’entraîneur a empoché son troisième titre de suite. Un superbe exploit. "C’était une grande soirée pour tout le monde. C’est la première fois depuis 43 ans que Bruges termine champion deux fois d’affilée. C’est merveilleux."

Son avenir a ensuite naturellement été évoqué. Son contrat prend fin en 2022. "Je ne partirai que pour quelque chose de vraiment spécial. Bruges est le club de mon cœur, tout le monde le sait. On va jouer la Ligue des champions, on veut un troisième titre consécutif aussi. Et tous mes joueurs sont de superbes gars. Voir leurs visages rayonnants me fait tellement plaisir. Pour Bas Dost, par exemple, il s’agissait de son premier titre. On lui avait d’ailleurs promis que s’il travaillait bien, on le lui offrirait."

Contrairement à la saison passée où le championnat s’était clôturé avant la phase des playoffs, les Blauw en Zwart auront l’occasion de faire la fête. Et elle s’annonce belle, malgré les restrictions sanitaires. "Celui qui sera le plus rapidement saoul ? Ruud Vormer, glissait Philippe Clement avec un grand sourire. Mais il n’y a pas de problème, on va le ramener à la maison. Je me souviens de la fête après le titre à Genk. Je n’avais pas l’habitude de boire, je l’ai payé cash. Cela ne va pas se reproduire cette fois-ci. Mais je vais quand même savourer."