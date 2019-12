Quarante-cinq points sur 54, une différence de buts de + 34 et un douzième clean sheet en 18 rencontres : que peut espérer de mieux ce Club Bruges-ci aux deux tiers de la compétition régulière ?

Philipe Clement avait bien raison de siroter une bonne bière : "Je suis supercontent de la prestation de mon équipe et particulièrement du sérieux qu’elle a affiché. Comme à Saint-Trond, mais avec plus de réussite qu’au Stayen car on a marqué plus tôt, on a débuté avec une saine agressivité. Je suis surtout heureux que tous les joueurs et en particulier les attaquants continuent de privilégier le collectif. Je me réjouis de les voir créer des espaces en permanence pour un partenaire. Il est important que chacun puisse marquer."

L’entraîneur du Club s’étonnait presque avec jubilation du retour en équipe de Vlietinck, titulaire pour la seconde fois seulement depuis très longtemps : "Cela signifie qu’on travaille bien. Après le match contre le Real, nous avons même affiché nos meilleures statistiques physiques de la saison."