Une fois n’est pas coutume, Clinton Mata… a été pris de vitesse par son opposant. Konan N’Dri, positionné sur le flanc gauche du 3-5-2 eupenois, a en effet mis le feu à la défense brugeoise, grâce à ses appels en profondeur.

"C’est clair que c’est un très bon joueur et je reste humain, a répliqué Clinton Mata face aux journalistes. Je ne suis pas un Martien. Cela arrivera encore des matchs comme ça. Ce n’était juste pas notre jour. C’est une rencontre à oublier."

Grosse déception

Le défenseur semblait affecté par le résultat de la rencontre. Difficile pour un tel compétiteur d’accepter un résultat négatif. Pourtant, il y a eu cette égalisation après 13 minutes d’arrêt de jeu. "Les dix minutes ? Tout le monde pense pareil. Eupen a joué avec ses armes. C’était à nous de tuer le match bien avant. On a eu les occasions pour le faire. On n’a pas su saisir notre chance à ce moment-là. Notre adversaire est sorti deux fois et a inscrit deux buts. On ne doit pas se plaindre mais plutôt se regarder dans un miroir et essayer de rectifier le tir dès le prochain match."

Même si les attaquants ont manqué de grosses occasions, en bonne partie à cause de la performance du gardien visiteur, la défense brugeoise a fait preuve de laxisme. Kayembe était seul sur l’égalisation et Mechele a été pris de vitesse par Ngoy, sur une sortie de balle trop facile de Lambert.

Une fragilité de l’arrière-garde qui devra être corrigée lors des prochaines sorties du FCB.