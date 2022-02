Cette victoire va faire du bien aux Blauw en Zwart. Un peu de sérénité après la défaite face aux Gantois. "On jouera nos matchs à 100 %, on va commencer à chasser les leaders", a commenté Clinton Mata après la rencontre. "Pour tout vous dire, je savais que l’Union jouait juste avant nous, mais je n’y ai pas prêté attention, pour ne pas me mettre la pression. Le championnat est encore long et on n’a pas encore dit notre dernier mot."

Ces trois points relancent les Blauw en Zwart. "C’était un succès important, avec un Bruges dominant, qui voulait prendre une petite revanche par rapport au dernier match. Il y a encore du travail, mais ça devrait le faire."

La production offensive a été nettement plus intéressante. "On sait qu’on a eu des déchets par moments, c’est notre football qui veut ça. Mais dans le jeu, on voit la progression. La possession de balle est bonne. Il nous manque encore la dernière passe ou la finition. Mais c’est rassurant de se créer ces occasions."

Le but d’ouverture a soulagé les Brugeois, alors que dans les tribunes, les supporters commençaient à grincer des dents. "On ressent cette impatience. Mais on ne doit pas jouer vers l’avant quand ça leur semble être le bon moment. Sinon, ça ressemblerait davantage à du ping-pong. On doit jouer quand on le sent. Si on fait une passe en retrait, ce n’est pas par plaisir. C’est le jeu qui le demande, car le bloc adverse est bien en place. Après, c’est un public exigeant. C’est pour ça que Bruges est toujours au top."

© Belga



Clinton Mata a joué avec Skov Olsen, positionné sur le flanc droit. "C’est un très bon joueur, c’est nouveau pour moi d’être associé à lui. On a encore besoin de temps pour mettre en place cette connexion. Mais il a déjà montré qu’il est capable de rentrer dans l’axe, de déborder ou de prendre la profondeur. C’est un profil très intéressant."

Un joueur qui souriait nettement moins, c’était Ruud Vormer. Remplacé à la pause à deux reprises face aux Buffalos, il a passé toute la rencontre sur le banc. "Mais ça ne veut pas dire qu’il le sera encore la semaine prochaine. Le système du coach dépend de la situation et de l’adversaire. Sa réaction ? Ruud était forcément déçu, mais c’est le capitaine, celui qui tire le navire. C’est normal d’être déçu, car c’est un compétiteur. Je l’aurais aussi été à sa place. Mais son attitude n’était pas négative."

Si Schreuder le considère comme un vrai "6", il risque d’être désormais dépassé par Odoi. En sachant que Balanta fera son retour à Eupen, la situation du Batave se complique donc à nouveau.