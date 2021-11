Pas question de jeter la pierre sur Simon Mignolet, Clinton Mata soulignait les carences collectives du Club Bruges.

"À 2-0, on aurait encore dû tuer le match, affirme le défenseur brugeois. Le coach dit toujours qu’il faut mettre fin aux espoirs adverses. C’est ce qui se passe en Coupe d’Europe d’ailleurs. Les grandes équipes en mettent 1, 2, 3, 4, 5, 6… et s’il faut en mettre dix, ils le font. On doit avoir cette mentalité chaque semaine pour ne pas laisser notre adversaire revenir dans la rencontre."