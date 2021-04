Des cris en anglais. Puis des jurons en néerlandais. Les décibels montent très haut quand on s’installe sur la Herenweg à Westkapelle, de l’autre côté du mur pendant une séance de Philippe Clement. On n’a pas l’impression d’être dans un club dont la saison tire en longueur, avec le titre quasi en poche et plus rien d’autre à jouer.

Les quatre défaites lors des huit derniers matchs, dont celle dans le Topper dimanche passé, font tache avec le standing brugeois. Quand on le croise au volant de sa Porsche, Ruud Vormer donne l’impression de ne pas encore avoir digéré totalement.

"L’ambiance reste bonne dans le vestiaire mais il y a un petit goût d’insatisfaction", admet Clinton Mata (28 ans) quand il s’installe en salle d’interview. "On veut tout écraser mais on n’est pas des machines non plus. Le Barça et le Real perdent aussi parfois."

Ça vous énerve qu’une défaite brugeoise devienne un événement en Belgique ?

"Non, je comprends. On donne beaucoup aux gens et les attentes sont grandes. Mais c’est parfois frustrant quand tu domines et que tu ne gagnes pas, comme à Anderlecht. On doit apprendre à tuer."



