Clinton Mata n’a rien décelé de délictueux dans les phases de jeu incriminées par les Carolos…

Un meilleur Bruges ? Cela fait quelque temps qu’on nous assène que le Club a déjà livré une meilleure prestation que celle qu’il vient de fournir. Dois-je vous rap peler qu’on n’est pas des machines ?" feint de s’offusquer Clinton Mata . "Une fois de plus, on a fait triompher notre impeccable mentalité. On ne peut pas être toujours sexy, surtout quand l’état du terrain ne facilite pas les belles combinaisons. Mais à certains moments, on a proposé du bon football en concédant peu d’occasions au Sporting carolo. C’est parce que, dès qu’on perd un ballon, on harcèle aussitôt le porteur adverse pour l’affoler. Et puis, on a encore ouvert le score très tôt, obligeant ainsi l’adversaire à sortir très vite. Marquer d’entrée de jeu est notre marque de fabrique."

Une fois encore autoritaire à souhait, l’arrière droit du Club Bruges ne s’inquiète pas du léger état de fatigue de certains de ses équipiers, constat que ne réfute pas Ruud Vormer. "Nous avons abordé la dernière ligne droite d’un premier marathon. À divers points de vue, les trois matchs qui restent à jouer seront malaisés à négocier."

Suspendu, Eder Balanta ne s’alignera pas à Old Trafford. Il aurait pu manquer ce match contre Charleroi en raison de la blessure à l’œil encourue au match aller. "J’ai pu m’entraîner toute la semaine sans, pratiquement, ressentir la moindre gêne. Il n’y avait donc aucune raison de manquer ce match", assure le Colombien.

En inscrivant un bien beau but - le troisième de sa saison, après un à Saint-Trond en championnat et un à Anderlecht en Coupe -, le pendant de Mats Rits a largement fait oublier son absence, ce prochain jeudi, à Manchester : "C’est toujours très agréable, surtout pour un médian, de signer l’unique but d’une victoire. Cette réussite personnelle m’insuffle-t-elle un zeste de confiance supplémentaire ? Pas vraiment. Dès mon arrivée à Bruges, je me suis senti dans mon élément dans la Venise du Nord. On travaille d’arrache-pied pour montrer qu’on est prêts à chaque match. On le sera également dans les PO1."

Ne parlez pas aux Brugeois des récriminations des Carolos : ils n’ont rien décelé de suspect…

Nico Penneteau: "Rarement vu Bruges souffrir autant"

Malgré la défaite, Charleroi a montré de bonnes choses, surtout en deuxième mi-temps face au leader de la compétition.

Un avis partagé par Nicolas Penneteau, qui avançait un argument de poids pour l’expliquer : "C’est la première fois que je joue à Bruges sans devoir faire un seul arrêt. Cela montre notre solidité. En première mi-temps, on a très bien défendu et en seconde, nous avons été meilleurs dans la possession et dans la qualité de jeu. J’ai rarement vu Bruges souffrir autant à domicile."

Et comme tous les Carolos, le keeper ne comprenait pas pourquoi la faute de Dennis sur Dessoleil n’a pas été sifflée : "J’ai vu une faute sur Dorian qui joue le ballon au contraire de Dennis. L’arbitre peut se tromper; cela ne me dérange pas. Mais le VAR ne peut pas se tromper sur une chose aussi flagrante avec les ralentis, les différents angles, etc."