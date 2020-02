Le Sénégalais s’est confié sur son séjour cauchemardesque au Club.

Dans un entretien avec Record , un journal sénégalais, Mbaye Diagne est revenu sur sa situation compliquée dans la Venise du Nord. "J’ai beaucoup regretté ce qu’il s’est passé entre Bruges et moi. Mais je rends grâce à Dieu […] J’ai un moral toujours au beau fixe. En partant à Bruges, c’était pour jouer, marquer des buts et faire gagner le club" , a avoué l’attaquant.

Actuellement à Istanbul, le joueur prêté par le Galatasaray compte tout de même revenir au Jan Breydel, et ce, malgré toutes ses frasques. "Je suis là (à Istanbul) pour régler quelques problèmes administratifs avant de repartir à Bruges dans deux jours pour continuer mes entraînements. Le contrat qui nous lie est d’une saison […] On (lui et le Galatasaray) a convenu que je retourne à Bruges pour m’entraîner avec mes coéquipiers" , a-t-il confié.

Pourtant, sa relation avec Philippe Clement semble avoir atteint un point de non-retour. "Si le coach décide de changer, ce sera tant mieux pour tout le monde. Mais, s’il décide de maintenir sa position, on n’y pourra rien. On restera jusqu’à la fin de la saison", a-t-il déclaré, optimiste.

Ce retour chez les Blauw en Zwart s’apparente plutôt à une solution de dernier recours. Si Diagne confirme avoir reçu des offres, il a déjà porté la vareuse de deux clubs différents cette saison et le règlement ne permet pas à un joueur de jouer pour trois clubs sur un même continent. "Je ne veux pas aller en Chine ou encore dans un autre continent. Mon objectif est de rester en Europe."

Un retour au Galatasaray n’est pas non plus à l’ordre du jour. "Ce cas a été évoqué à un moment. Mais, en Turquie, il y a un problème (avec le nombre) d’étrangers."

Entre-temps, la presse turque annonce que le Galatasaray serait sur le point d’intenter une action en justice contre les Brugeois. Les Turcs réclameraient 15 millions d’euros de dommages et intérêts en raison de la perte de valeur de son joueur. La saga est donc encore loin d’être terminée.