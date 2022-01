Dimanche, Alfred Schreuder fera des déçus à Sclessin. Balanta relégué sur le banc ? Rits ? Dost ? Vanaken ? Le noyau du Club Bruges est actuellement trop large. Des joueurs partiront en prêt d’ici la fin du mercato hivernal. "Nous sommes en pleine discussion avec les dirigeants à ce sujet. Clement avait bien fait comprendre qu’il n’était pas facile de travailler avec un effectif aussi large. Ça a aussi du bon évidemment, car j’ai le choix au niveau de ma sélection."

Trois semaines après l’ouverture du marché des transferts, seul Buchanan est arrivé, mais sa signature est intervenue l’année passée. L’ailier danois de Bologne Skov Olsen pourrait aussi débarquer. "J’ai lu ce nom et je sais que les choses bougent, mais je n’ai pas de noms ou de postes spécifiques à annoncer", s’est-il contenté de répondre.

Selon ESPN, le Club Bruges s’intéresse à un gardien américain : Christopher Brady, 17 ans, actif en MLS à Chicago Fire. Une offre a été formulée et refusée par la formation américaine en novembre dernier. Des négociations pourraient toutefois reprendre très prochainement. Pour l’instant, Lammens et Shinton servent de doublure à Mignolet. Avec l’avantage d’avoir été formés au Club et d’être Belges. Chris Brady pourrait toutefois être recruté et prêté dans la foulée.