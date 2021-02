Mardi, le Club avait annoncé que trois joueurs (Vanaken, Denswil et Mitrovic) et l'ensemble du staff ne pouvait pas prendre la route de Kiev après un test positif au coronavirus. "Tout comme Vanaken, Denswil et Mitrovic, Noa Lang ne montera également pas dans l'avion vers Kiev", ont communiqué les champions de Belgique, sans préciser si Noa Lang était également positif au coronavirus. Des absences qui permettent aux jeunes Fofana et Servais d'honorer leur première sélection en équipe première. Les Brugeois seront dirigés par Rik De Mil, l'entraîneur des Espoirs (Club NXT qui évolue en D1B), et son assistant Tim Smolders