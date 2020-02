L’attaquant ne peut jouer face à son ancien club.

On connaît la traditionnelle clause d’un joueur prêté qui ne peut se produire face au club à qui il appartient. Ce dernier justifie cette pratique par le fait qu’il prend en charge une partie du salaire.

Zulte-Waregem et le Club Bruges ont été encore plus loin. Bien que Vossen ait signé définitivement chez les pensionnaires du stade Arc-en-ciel, l’attaquant ne peut être aligné face à son ancienne équipe ce mercredi. La clause ne s’arrête pas là. Elle stipule que si Zulte et Bruges se rencontrent encore cette saison (cela ne serait possible qu’en playoffs 1), Vossen pourrait jouer à condition que les Waregemois versent une indemnité supplémentaire.

L’absence du buteur, déjà auteur d’un doublé pour sa première apparition, est un atout en moins pour le secteur offensif de Zulte.