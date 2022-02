C’est plutôt inhabituel. Voire inédit. Un premier changement à la demi-heure de jeu. Un deuxième et un troisième pendant la pause. Le tout, alors que le score affichait toujours 0-0. Lors d’une demi-finale aller, à l’extérieur. Alfred Schreuder a une nouvelle fois surpris son monde à Gand.

Après une première période assez pauvre en possession de balle, le technicien a voulu reprendre les choses en main. Il a d’abord remplacé Mitrovic, inexistant à la relance, par Odoi, nettement plus entreprenant. Il a ensuite osé sortir Vormer et Dost, pour apporter plus de vivacité et de technique.