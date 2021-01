Le Club Bruges a souvent recruté - avec bonheur - de jeunes footballeurs des Amériques.

Le buteur vénézuélien Daniel Perez sera-t-il le prochain ?

À 19 ans, Perez est présenté comme un grand talent en devenir du club Metropolitanos FC, de la capitale Caracas. Lorsque la situation sanitaire a permis la reprise de la compétition, en octobre dernier, Perez a pété le feu : il a inscrit six buts en neuf matchs.

Pour acquérir ses services, le Club a dû se montrer plus convaincant que l’Atalanta Bergame, qui le voulait également. Bruges a déboursé 250 000 euros pour réaliser l’opération. Perez devrait se lier au Club par un contrat de quatre ans.

Jusqu’au terme de l’actuelle saison, il devrait évoluer en D1B, au sein du Club NXT, dans l’espoir qu’il y hâte son écolage.

Deli et Dennis sur le départ

Simon Deli a-t-il encore un avenir au Club Bruges ?

Au Kiel, le défenseur ivoirien ne figurait même pas sur la feuille de match. Kossounou, Mechele et bientôt Denswil le précédent désormais dans la hiérachie. Deli aimerait partir. Fenerbahce le convoite : "Il ne partira que si l’offre financière nous agrée", assure Philippe Clement.

Emmanuel Dennis ne refuserait pas, lui non plus, une alléchante proposition étrangère. Comme il joue peu et que le corona n’incite pas à la dépense, il ne fait l’objet d’aucune offre. Le Club s’est résigné. Il n’espère plus recueillir 20 millions d’euros pour libérer le Nigérian.