Le gardien de but a signé au Club Bruges.







C'est dans la nuit de dimanche à lundi que le Club Bruges a annoncé sur sa page Twitter l'arrivée de Simon Mignolet en Venise du Nord.









Le gardien de 31 ans a signé un contrat de cinq ans et quitte donc Liverpool, un club qu'il avait rejoint durant l'été 2013 en provenance de Sunderland.





Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, le Diable Rouge a voulu remercier les Reds.





"Le temps est venu de dire au revoir", commence Mignolet. "Cela a été un incroyable honneur de représenter l'un des plus grands clubs du monde. Je veux remercier les fans qui m'ont supporté dans les bons et les moins bons moments. (...) J'ai eu l'occasion de partager le terrain avec de fantastiques joueurs mais l'équipe actuelle est la meilleure avec laquelle j'ai pu jouer. Je n'ai pas de regrets, j'ai toujours donné mon maximum et ainsi porter ce maillot avec fierté et représenter le club avec dignité et professionnalisme."





En fin de texte, Simon Mignolet a voulu souhaiter bonne chance à ses désormais ex-coéquipiers pour la saison à venir. "Quand on fait une fois partie de la famille, on fait toujours partie de la famille", finit-il. "Je serai toujours un Red au plus profond de moi. Merci pour les souvenirs, Liverpool, et bonne chance pour le futur."