Mignolet 6

Plus spectateur que Kerzhakov avant le repos. Plus sollicité à la reprise. A commandé sans cesse le placement de ses défenseurs du geste et surtout de la voix.

Mata 6,5

Plus entreprenant que lors de ses précédentes sorties. De bonnes combinaisons offensives et très pugnace défensivement.

Kossounou 6