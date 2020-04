Le jeune milieu polyvalent a éclos cette année avec les Gazelles.

Bruges a annoncé ce mercredi avoir prolongé le contrat de Charles De Ketelaere jusqu'en 2023.

Encore inconnu au début de la saison, il a effectué ses débuts professionnel sous le maillot du Club contre les Francs Borains en septembre 2019. Depuis, il est devenu un habitué du groupe de Philippe Clément qui apprécie notamment sa polyvalence. Il



"Je suis très fier de pouvoir aller plus loin dans le club où je joue depuis si longtemps", a déclaré De Ketelaere. "Tout d'abord, je suis reconnaissant pour les nombreuses opportunités que j'ai déjà eues cette saison. De plus, j'ai hâte de grandir encore plus au Club."