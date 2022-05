Alfred qui ? Quand, le 3 janvier dernier, la direction brugeoise a annoncé que le successeur de Philippe Clement s’appelait Alfred Schreuder, beaucoup de personnes à la culture foot développée ont dû reconnaître qu’elles ne connaissaient pas ce Néerlandais de 49 ans. Parce que sa carrière de footballeur n’a jamais quitté les frontières des Pays-Bas et parce que sa carrière de coach s’est essentiellement faite dans l’ombre d’un T1. Et pourtant, à l’exception de Vincent Kompany, personne en Pro League n’a croisé autant de stars du ballon rond que l’entraîneur du Club. Avant de le laisser filer à l’Ajax avec un probable titre de champion en Belgique, on a même formé un sacré onze (en 4-3-3) à partir de son carnet d’adresses, en devant laisser sur le banc des gars comme Dirk Kuyt, Angelos Charisteas, Fremkie de Jong, Hakim Ziyech ou Gérard Piqué.



(...)