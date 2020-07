On est prêts pour la finale. Ce n’est pas une surprise : on le savait depuis longtemps déjà. Dès la reprise des entraînements, on a vraiment bien travaillé."

Siebe Schrijvers, un des deux buteurs - avec Rits - des Matines brugeoises que le Club a méritoirement remportées contre Lille ne s’abuse pas : le champion n’est certainement pas encore apte à disputer une rencontre de Ligue des champions, mais il semble en mesure de réussir le doublé national.

(...)