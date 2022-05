"Il y avait de l’euphorie dans le vestiaire après la victoire mais je suis vieux (rires), je sais que ce n’est pas fini. C’est un grand pas vers le titre mais on n’a pas encore franchi la ligne d’arrivée." Denis Odoi, passé de l’entrejeu à la défense suite à la blessure de Mata, souligne la mentalité brugeoise. "Je ne dirais pas que c’était notre meilleur jeu, chacun a eu ses occasions mais on a montré qu’on pouvait remporter nos rencontres dans les moments importants." Pour lui, le tournant du match était évidemment l’exclusion de l’Unioniste. "Ils se créent une occasion, puis on part en contre-attaque. La rencontre était ouverte et on se retrouve en situation de 1 contre 1 et le défenseur prend sa deuxième jaune." Et puis le but est tombé. Avec de la réussite ? "C’est vrai mais l’Union en a aussi eu à d’autres moments." P. B.