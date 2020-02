Les deux titulaires indiscutables de Philippe Clément ne sont pas prêts pour le match retour de ce jeudi en Europa League.

C'est une sacrée tuile pour le Club de Bruges: Emmanuel Dennis et Ruud Vormer ne seront pas du voyage en Angleterre ce jeudi. Ils ne sont pas suffisamment rétablis des coups reçus à Charleroi ce dimanche. En plus de ces deux coups durs, Eder Balanta est lui suspendu pour ce seizième retour. La rencontre débutera à 21h à Old Trafford jeudi. Pour rappel, le Club a partagé l'enjeu 1-1 face aux Red Devils lors du match aller.