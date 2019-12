En ouvrant le score contre Malines, d’une superbe talonnade, Emmanuel Dennis a bel et bien rassuré Philippe Clement.

Non parce que le Nigérian n’avait plus marqué en championnat depuis le 6 octobre contre La Gantoise, mais parce que cette réussite d’un avant de pointe était la première que saluait le Club Bruges depuis le but d’Okereke, le 2 novembre, contre Courtrai.