Les champions se sont imposés 5-0 pour leur dernier match avant la finale de Coupe prévue samedi.



Knokke, champion en D2 amateurs A la saison dernière, a rapidement encaissé un but signé Siebe Schrijvers (1-0, 8e). Les Brugeois, malgré une équipe jeune et remaniée par rapport à la veille, ont doublé leur avance grâce à un but de Noah Aelterman, 19 ans, sur un corner de Schrijvers (2-0, 37e). En seconde période, Schrijvers a inscrit un doublé (3-0, 56e) avant que Michael Krmencik, arrivé fin janvier 2020, ne marque son premier but pour les Blauw en Zwart (4-0, 65e). Enfin, Cisse Sandra, milieu de terrain de 16 ans, a donné au score son allure définitive (5-0, 71e).

L'équipe de Philippe Clement va maintenant se tourner vers la finale de la Coupe de Belgique. Opposées à l'Antwerp samedi 1er août (20h30) au stade Roi Baudouin de Bruxelles, les Gazelles tenteront de décrocher le doublé. Une semaine plus tard, le Club lancera la défense de son titre national par la réception du Sporting de Charleroi, 3e du défunt exercice.