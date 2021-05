La sortie de Mignolet n’a pas gâché la bonne prestation collective des Flandriens.

Des cris de joie et du soulagement ! Le coup de sifflet final de l’homme en noir a libéré les Flandriens d’un poids énorme qui pesait sur leurs épaules depuis la gifle reçue à Genk. "Bien sûr qu’il y avait de la tension dans le groupe, concédait Simon Mignolet après la victoire. Quand tu commences les Champions playoffs avec huit points d’avance et que tu n’en possèdes plus que deux à trois journées de la fin, c’est naturel. Moi, j’étais là pour aider les jeunes justement à gérer cette pression. En playoffs, il faut y aller à fond car chaque rencontre est une finale."

(...)