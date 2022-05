Mata: "J'avais dit que si on était champion j'allais picoler, donc je vais picoler ! On mérite amplement notre titre, je suis super content de gagner mon troisième titre de suite avec le Club. On parlera de mon avenir plus tard, le plus important c'est le titre et je suis super fier. La fête va être très longue ce soir."

Hendry: "C'est incroyable d'être champion et de marquer dans ce match très important. Le programme pour ce soir c'est faire la fête, faire la fête et faire la fête !"

Vanaken: "On a eu une première mi-temps très compliquée. Je l'avais dit qu'on avait une équipe pour gagner les Playoffs et je suis super fier de cette équipe. Ce qui a fait la différence c'est vraiment l'expérience. Même avec 12 points de retard on a toujours été calme et ça a fait la différence."



Mignolet: "On a vraiment bien joué en seconde période et je suis heureux du titre. Marquer 3 fois ici ce n'est jamais facile et ça fait plaisir. J'ai un peu parlé à la mi-temps et j'ai dit à mon équipe qu'on devait absolument commencer à gagner nos duels et que ça irait pour la suite."

Butez: "On fait une super première mi-temps et on rate le 2-0. C'est vraiment dommage parce que Bruges est champion sur des détails aujourd'hui. Bruges mérite certainement d'être champion après les Playoffs mais c'est dommage pour la belle histoire de l'Union."

Haroun: "Le score ne reflète pas la physionomie du match. On devait mener au moins par 2-0 à la mi-temps et c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir gagner pour les supporters aujourd'hui. Je pense que j'ai montré que je pouvais encore jouer au foot malgré mes 36 ans. On verra dans les prochaines semaines pour la suite de ma carrière. Bravo à Bruges pour le titre mais j'ai très mal au cœur pour l'Union."