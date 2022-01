Nous avons été la meilleure équipe sur le terrain, mais ça n’a pas été suffisant", déclarait Bas Dost après le partage.

Auteur de trois des quatre derniers buts brugeois, le Néerlandais renaît avec l’arrivée d’Alfred Schreuder. "À chaque fois que nous accélérons, nous faisons mal à notre adversaire. C’est une arme. Le deuxième but est fantastique, c’est exactement là où on veut arriver. Le football qu’on veut jouer. C’est un vrai plaisir. Nous avons encore poussé, mais malheureusement, la carte rouge est tombée."

Une touche de Vormer, une touche de CDK, une touche de Buchanan et une dernière de Dost, pour le 2-2. Impressionnant. Mais il ne faut pas oublier que les Blauw en Zwart ont manqué d’efficacité, comme face à Saint-Trond.

Pourtant, les Flandriens n’ont pas fait mieux qu’au match aller. "Nous voulions les trois points, ce n’est donc pas un bon résultat. On sait très bien que c’est difficile au Standard, ils sont agressifs et présentent un bloc compact. Mais il ne faut pas oublier que le coach n’est là que depuis trois semaines. On a encore besoin de temps pour appliquer toutes les consignes."

Et l’entraîneur doit aussi prendre ses marques. Son 3-5-2 manquait d’équilibre, avec un Lang incapable de faire l’aller-retour sur son flanc. "Ce que je pense de son travail défensif ? C’est normal qu’il n’ait pas les réflexes d’un défenseur. Le problème, c’est que Nsoki est trop rentré dans l’axe, a déclaré Alfred Schreuder. Je suis tout de même satisfait de ce que nous avons proposé offensivement, on a eu les occasions pour l’emporter."

Bricolage en vue, Buchanan parti et Hendry suspendu

Nsoki est sorti sur blessure, il semblait se tenir l’arrière de la cuisse. La blessure ne devrait pas être trop grave mais la rencontre face au leader unioniste tombe déjà ce jeudi.

Jack Hendry devrait être suspendu. Déjà contre l’Union ? Cela dépendra de la sanction et de l’appel éventuel des Brugeois, qui pourraient repousser l’échéance au match contre Courtrai. L’Écossais devrait toutefois louper plusieurs rencontres, vu l’intensité du duel. Un problème défensif en vue ? "Mais Clinton Mata peut aussi jouer en défense centrale", a réagi Schreuder.

Tajon Buchanan, lui, va déjà rentrer au Canada et loupera quatre matchs : l’Union, Courtrai et La Gantoise, deux fois. Il participera en effet aux trois prochaines journées des qualifications pour la Coupe du monde, avec son pays.