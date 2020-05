Le 1er juin est coché sur son calendrier. C’est à cette date que Dion Cools refoulera les terrains avec le FC Midtjylland. La reprise du championnat danois est, elle, fixée à ce jeudi soir et tout le pays s’impatiente.

C’est encore plus de cas de Dion Cools et de ses équipiers, qui trônent en tête de la compétition, alors que les playoffs commencent bientôt. "Et sans division des points , insiste le latéral droit. Je n’ai jamais compris pourquoi nous gardions ce système en Belgique. OK, il y a du suspense, mais est-ce bien éthique ?"

S’il pense de la sorte, c’est parce qu’il a connu ce stress de voir son avance fondre comme neige au soleil avec le Club Bruges et qu’il est, à l’heure actuelle, largement en tête du championnat du Danemark. "Avec 12 points d’avance, nous avons une bonne marge de manœuvre. Il y a encore 12 matchs qu’on enchaînera en 40 jours. Il faudra bien gérer tout cela, mais nous avons nos chances."

(...)