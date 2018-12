Dirar partagé entre la Venise du Nord et le Rocher, l'intérêt grandit pour Wesley: les news brugeoises

Ce qu'il faut savoir sur le FC Bruges ce dimanche.

Dirar : Bruges ou retour à Monaco ?

Nabil Dirar s’est fourvoyé à Fenerbahce. Relégué dans le noyau B, il quittera le club turc en janvier prochain. Tout portait à croire qu’il reviendrait au Club Bruges. Ce dernier aurait même conclu un accord avec le joueur mais pas avec le club. Fanatik, un média turc, annonce à présent que Thierry Henry aimerait beaucoup rappelé Dirar à Monaco, club dans lequel le joueur marocain a évolué entre 2012 et 2017.

Wesley : l’intérêt grandit

A la recherche d’une nouvelle fraîcheur et surtout d’un but qui pourrait le relancer totalement, Wesley continue de susciter de plus en plus d’intérêt, grâce à ses prestations en Champions League. L’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, l’Angleterre et même la… Chine lui font les yeux doux.