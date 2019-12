Le Nigérian réalise une très bonne première partie de saison avec le Club de Bruges.

Avec 8 buts et 2 passes décisives en 25 matchs, Dennis évolue à un très bon niveau depuis juillet. Certains matchs auront marqué les esprits comme cet improbable doublé face au Real Madrid de Eden Hazard et Tibaut Courtois à Bernabeu. Forcément, ce genre de performance tape à l’œil attise les convoitises. En effet, selon plusieurs médias dont FootMercato, quelques grosses écuries seraient venues toquer à la porte de Vincent Mannaert et Bart Verhaeghe. En effet, des équipes comme Crystal Palace, le Betis Séville et le Borussia Mönchengladbach seraient intéressés. Le média français va même plus loin et avance que Manchester United, Arsenal et Everton se seraient renseignés...

Certes, il n'y a rien de bien concret pour le moment mais le Club devrait à nouveau réaliser une très belle plus-value. Arrivé pour 1.3 million d'euros en provenance de Zorya Muhansk, Bruges pourrait amasser 30 briques pour leur attaquant ! Cependant, FootMercato estime que le joueur préférerait terminer la belle saison avec les Blauw en Zwart et partir par la grande porte de préférence vers la Premier League. Affaire à suivre donc...