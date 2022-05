1 "Trop difficile pour l’Antwerp de tenir cette intensité tout un match." "Le fil rouge de la première période a été l’agressivité affichée par les Anversois. Le Club Bruges a éprouvé un peu de mal et Visser a mis du temps à dégainer ses cartons. C’était à prévoir vu les sorties médiatiques de Nainggolan ce week-end. Les hommes de Priske étaient remontés à bloc et ne voulaient pas voir leurs adversaires être sacrés chez eux. Mais il est difficile de tenir cette intensité tout un match. L’agressivité a amené les Anversois à forcer les choses. Ils ont notamment trop porté le ballon. Et ce qui devait arriver arriva quand Seck a illustré cet excès en commettant le penalty tout à fait évitable. C’était trop. L’Antwerp a alors pris un coup sur la tête."