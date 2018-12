La saison dernière, à peine arrivé à Bruges, Emmanuel Dennis avait crevé l’écran. Ses débordements sur le flanc gauche, ballon au pied, semblaient le rendre irrésistible. Il avait inscrit quatre buts au terme de ses trois premiers matchs.

Mais le jeune Nigérian n’a pas confirmé au point de rentrer vite dans le rang.

À 21 ans, Emmanuel Dennis est resté un gamin doué, certes, mais trop jouette, trop peu mature. La saison dernière, il n’est pas parvenu à se discipliner, à demeurer longtemps appliqué et donc impliqué dans sa profession.

Ivan Leko s’est efforcé de le canaliser, de le faire mûrir.

Y est-il parvenu ? Cette saison, quand il n’est pas blessé, Dennis paraît plus concentré, même s’il doit encore acquérir de la régularité. Il a livré un bon match à Dortmund, marqué contre le Standard et contre l’Antwerp : "C’est à Ivan Leko que je dois mes progrès, assure-t-il, reconnaissant. Le coach est mon mentor. Il m’insuffle confiance, m’apprend à relativiser. Il m’a parlé des heures durant, il m’a fait comprendre qu’il était inutile de pester ou de se lamenter quand on était blessé ou quand la réussite vous boudait. Cette saison, je m’entraîne également deux fois plus dur qu’il y a un an. Je bosse parfois deux fois par jour. Je passe aussi des heures au fitness. J’ai envie de progresser mais surtout d’être constant à un haut niveau."

Si Ivan Leko est son mentor, Cristiano Ronaldo est son modèle. "J’analyse toutes ses actions. J’étudie la manière dont il marque de la tête mais je m’imprègne aussi de la manière dont il travaille."

Dennis a juré de confirmer tout cela à la reprise.