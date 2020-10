L’attaquant nigérian du Club Bruges a encore une fois confirmé son surnom de "Mister Europe", en arrachant un ballon qui semblait sortir, puis en surgissant pour ouvrir la marque. Auteur d’un doublé sur la pelouse du Real Madrid la saison passée et de l’unique but des siens lors de la manche aller contre Manchester United en Europa League, il a récidivé en Russie. "Je n’avais jamais remporté un match en Ligue des champions et j’en rêvais", a avoué Emmanuel Dennis à nos confrères du Nieuwsblad.

Il l’avait prédit

Le sourire du jeune homme en disait long, alors qu’il avait publiquement déclaré vouloir quitter la Venise du Nord pour relever un nouveau défi. Le mercato terminé, il avait annoncé qu’il allait se montrer à son avantage en Ligue des champions. "J’aime bien plaisanter, vous savez ! Mais ici ça s’est réalisé. Je suis vraiment heureux après ce match, super heureux."

Les trois points en poche, les Blauw en Zwart peuvent maintenant viser une qualification pour le second tour. "Nous avons une bonne équipe, j’ai entièrement confiance en mes coéquipiers. On peut faire de belles choses mais il faut continuer à travailler et surtout rester concentrés."