Comme nous vous l'avions déjà expliqué, des raisons disciplinaires sont à l'origine de son absence. "Physiquement, Dennis est apte à jouer. Mais il a bafoué certaines règles internes au groupe. C’est l’unique raison pour laquelle je me passerai de ses services. Je n’expliciterai pas davantage la sanction."

Selon nos confrères du Laatste Nieuws, Emmanuel Dennis était bel et bien présent ce lundi matin pour déjeuner et monter dans le bus qui prenait la direction de Dortmund.

C'est une fois rentré dans le car que les choses se sont gâtées. A cause du Covid-19, de nombreuses procédures sont mises en place. Y compris la répartition des joueurs et du staff dans le car. Ce qu'Emmanuel Dennis n'a pas compris.

Et quand le staff technique et les joueurs ont essayé de faire comprendre cela au Nigérian, ce dernier s'est braqué et a quitté le bus brugeois pour rentrer chez lui!