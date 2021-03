L’adrénaline du Club Bruges, c’est la quête des titres et des records.

Le titre est virtuellement acquis. Il restait un record à battre : celui du plus grand nombre de succès de rang. Le partage à Charleroi a interrompu la belle série de dix victoires d’affilée. Les Brugeois vont-ils s’insuffler une nouvelle motivation jusqu’au terme de la phase classique ? "Nous avons toujours affirmé que nous voulions entamer les playoffs avec la plus grande avance possible", a rappelé Hans Vanaken, vendredi au Mambourg. "C’est toujours le cas."