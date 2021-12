C’est en effet le temps qui s’est écoulé entre la frappe de Xavier Mercier et le pressing de Charles De Ketelaere ponctué par Lang pour le 3-1. "C’est vrai qu’on a encore encaissé, mais ça s’explique par le nombre élevé de joueurs qui attaquent, a commenté Brandon Mechele après le quart de finale. On est forcément plus friables. Mais c’est aussi ce qui nous a permis d’inscrire les quatre buts. C’est vrai que c’est dommage de ne pas pouvoir accrocher une clean-sheet mais c’est sans conséquence."

Les Blauw en Zwart affronteront les Buffalos en demi-finales, (aller début février, retour début mars). Un parfum de revanche vu le 6-1 concédé en début de championnat à la Ghelamco Arena. "Je suis très satisfait de cette qualification, a réagi Philippe Clement. La Gantoise ? Un déplacement court, en effet. Ce seront deux matchs disputés, j’espère avec du public et une grosse ambiance."