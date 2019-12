Le Club Bruges est assuré depuis mercredi soir d'être reversé en 16e de finale de l'Europa League.

Avec 3 points, l'équipe de Philippe Clement se classe troisième du groupe A de la Ligue des Champions. Lundi, les blauw-zwart ne seront pas têtes de série lors du tirage au sort effectué à Nyon, en Suisse.

Le leader du championnat belge ne figure pas parmi les quatre meilleurs troisièmes de la phase de groupe de la Ligue des Champions, qui sont l'Ajax, Salzbourg, l'Inter Milan et Benfica. Ces quatre équipes seront têtes de série et seront des adversaires possibles du Club Bruges, tout comme les vainqueurs des groupes de l'Europa League. Après cinq journées, seuls le Celtic, l'Espanyol Barcelone et Séville sont sûrs de remporter leur poule.

Les têtes de série jouent le match retour à domicile. Les équipes d'un même pays ne peuvent pas s'affronter en 16e de finale. La Gantoise est déjà qualifiée. Jeudi, les Buffalo's affronteront Olexandriya avec l'objectif de conserver la première place dans le groupe I. Dans le groupe F, le Standard est toujours en course mais doit relever un fameux défi à domicile contre Arsenal.