Deux saisons à Manchester (entre 2004 et 2006) et trois à Bruges (entre 2008 et 2011) : l’ex-gardien des Diables rouges Geert De Vlieger (43 capes) garde de beaux souvenirs de ses passages à City et au Club, les adversaires de ce soir. À l’occasion de son 50e anniversaire, l’actuel présentateur foot de la chaîne flamande Play Sports a invité La DH au restaurant Loanton à Affligem pour partager ses plus belles anecdotes en Angleterre et à Bruges.

Vous étiez le deuxième d’une longue série de Belges à City.

"Correct. Van Buyten avait été prêté par Marseille en janvier 2004. Les clubs anglais ne suivaient pas le championnat belge. Heureusement, ils suivaient le championnat néerlandais, où j’avais été très bon avec Willem II. Et j’étais Diable rouge, sans quoi le transfert ne se serait pas fait. J’avais 33 ans, j’ai accepté d’être le numéro 2 derrière David James."

Qui était surnommé "Calamity James" en raison de ses bourdes à Liverpool. Vous n’avez jamais songé au poste de numéro 1 ?

"Je peux vous assurer qu’il n’était pas si calamiteux que ça. Il avait tout : la taille, la souplesse, la carrure, le talent. Et il répondait au cliché disant que les gardiens sont fous. Il lui manquait vraiment une case. Je me souviens du dernier match de ma première saison. On devait gagner contre Middlesbrough pour décrocher un ticket européen. À la 85e, notre nouveau coach Pearce lui a fait mettre un maillot de joueur de champ avec le numéro 1 pour faire la guerre dans le rectangle adverse. Le gardien réserve Waterreus est monté - moi, j’étais blessé - et un joueur de champ est sorti. James a failli marquer."

(...)