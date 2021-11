La saison passée, à pareille époque, les Blauw en Zwart ne totalisaient que trois points de plus (30-27). Une différence d’une victoire, qu’ils avaient en poche à Malines, avant de flancher. Mais ils avaient surtout concédé… quinze buts de moins. C’est sans doute le chiffre le plus impressionnant de cette mauvaise passe traversée par Vanaken and Co (20-35).