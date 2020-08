Le Club Bruges est sous tension.

Abasourdi par sa finale de Coupe manquée contre l’Antwerp, il a raté son début de saison. À l’image de Vanaken, dont la méforme persistante commence à inquiéter, son football s’est dilué. Sa production manque tout à la fois de créativité, d’effets de surprise, de coups d’éclair et de rythme. Son large succès à Eupen n’était qu’un feu de paille. Charleroi et le Beerschot peuvent l’attester : le Club est devenu vulnérable, même à domicile. Le champion en titre ne dicte plus sa loi d’entrée de jeu, il ne bouscule plus son adversaire, ne lui impose plus aucun pressing. Il marque trop peu et ses rares erreurs défensives - Mechele contre Charleroi, Diatta partiellement contre le Beerschot - se paient cash. À la stupéfaction consternée de Philippe Clement, qui a enfin dû le reconnaître publiquement, ses joueurs doutent d’eux-mêmes au moindre contretemps. Ce sentiment longtemps inconnu les inhibe au point, presque, de les paralyser.

(...)