Le Club Bruges aura affiché deux visages au cours de cette finale au stade Olympique de Rome. "Nous avons trop laissé jouer la Lazio durant la première période, soulignait Hans Vanaken, auteur du deuxième but des siens. Au final, il y a cette frappe sur la barre qui nous laisse un goût amer."

Avec huit points en six journées, les Blauw en Zwart ont réalisé une bonne campagne européenne. "Oui, nous pouvons être fiers de notre parcours dans cette phase de groupe. Seul le Borussia Dortmund était trop fort pour nous. Nous sommes en plus toujours qualifiés pour l’Europa League, où nous allons essayer d’aller le plus loin possible", commentait le meneur de jeu.

Son capitaine, buteur et passeur décisif, confirmait ses propos. "Quand on voit le déroulement de la rencontre, on peut nourrir des regrets, indiquait Ruud Vormer. Pendant la seconde période, l’équipe a été fantastique. Nous avons continué à nous battre pour aller chercher cette qualification. Nous avons seulement manqué de chance. Mais nous devons être fiers."

Philippe Clement, lui était assez mitigé après le partage. "Il y a de la déception vu qu’on est passés si près de la qualification et qu’on a commis trop d’erreurs évitables. Mais le sentiment qui prédomine, c’est la fierté. Mes joueurs se sont battus avec un grand cœur. Nous sommes passés à un ou deux centimètres d’un grand exploit."