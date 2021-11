"La première période était très difficile mais on a réagi à la pause et on a marqué sur notre temps fort. Il fallait mieux gérer la rencontre par la suite pour inscrire le deuxième", pestait le gardien brugeois, au micro d’Eleven.

D’autant plus regrettable que les Blauw en Zwart ont déjà perdu beaucoup de points cette saison. "En championnat, ça ne va pas pour le moment. Le jeu et les résultats ne sont pas présents. Il y a beaucoup de choses à changer. Et c’est nécessaire de le faire maintenant, car on a déjà laissé filer trop de matchs."

Pourtant, Philippe Clement a effectué trois changements à la pause. Pour provoquer un électrochoc et mieux replacer ses joueurs. "Et parce que la première période n’était pas bonne. On a mieux joué pendant quinze minutes, mais ce n’était pas suffisant." De son côté, Clinton Mata estimait que son équipe n’avait pas assez donné. "Chacun pressait de son côté et pas assez en équipe. Il va falloir réagir."

P.B.