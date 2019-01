Grosse surprise au niveau de l’entraîneur de l’année : non pas Philippe Clément, mais Ivan Leko a reçu le plus de votes. Le numéro trois était tout aussi surprenant : Ricardo Sa Pinto, grâce à la Coupe et la deuxième place avec le Standard.

Leko, qui a reçu le trophée des mains de Roberto Martinez, avait préparé un petit discours. "On a eu une formidable année avec le Club Bruges en remportant le titre, la Supercoupe et en ayant joué du football fantastique en Ligue des Champions. J’aimerais dédier ce prix à ma famille et à Bruges. Ma famille, c’est surtout ma femme et mes deux filles, qui me critiquent et soutiennent en même temps. Et Bruges, c’est tout le monde, en commençant par Bart (Verhaeghe) et Vincent (Mannaert), plus mon staff et les joueurs. Et je n’oublie pas les supporters. Grâce à eux, chaque match, c’est des vacances pour moi. Je suis fier d’être coach de Bruges."