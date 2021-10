Après avoir déjà alerté le portier visiteur en première période, Jose Izquierdo a poussé le cuir au fond des filets. Le Colombien a fêté de la meilleure des manières sa première titularisation de la saison.

"J’attendais ce but depuis très longtemps, a-t-il reconnu après la qualification. Le début de match n’a pas été facile, on a mis du temps à trouver la solution. Pour moi, c’était incroyable de commencer la partie et de marquer, c’était vraiment une bonne soirée. Je n’oublie pas qu’il y a trois ou quatre mois, j’étais sans club…"

Le Sud-Américain a joué 70 minutes sur le flanc gauche. Il a provoqué ses adversaires, en rentrant souvent dans l’axe, mais on ne peut pas dire qu’il les a déstabilisés grâce à sa vitesse. Il aura encore besoin de plusieurs semaines pour retrouver son explosivité.

"Physiquement, je me sens bien mais je sens que je dois encore bien travailler. La forme revient petit à petit. Une inquiétude ? Non, je ne pense pas à ma blessure quand je suis sur le terrain. C’est quelque chose que je ne peux pas contrôler, donc je n’y prête pas attention."

Jose Izquierdo affirme qu’il a appris de ces longs mois passés à l’infirmerie. "Je suis plus mature, je vois les choses différemment et j’essaie de profiter davantage de la vie. Mon anglais aussi est meilleur", dit-il en éclatant de rire.